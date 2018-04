Video: dk startet Themenwoche zur Delmenhorster Innenstadt

Wie wurde die Delmenhorster Innenstadt, was sie heute ist? Wo liegen die historischen Ursprünge der Einkaufsmeile in der City? Welche Perspektiven bietet die gerade abgeschlossene Sanierung des Stadtzentrums? Diesen und weiteren Fragen zur Innenstadtentwicklung spürt das dk ab Montag, 30. April, in der Themenwoche „Unsere Mitte“ nach.

Video: Jan Eric Fiedler