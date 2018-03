Video: Video-News: u.a. Wie verbringen Obdachlose die kalte Zeit in Osnabrück

In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 28. Februar 2018 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Zwei Hunde sterben bei Brand in Dachgeschosswohnung in der Möserstraße +++ Wie Osnabrücker Obdachlose mit Minustemperaturen umgehen +++ VfL Osnabrück: Spiel am Freitag bei Rot-Weiß Erfurt fällt aus