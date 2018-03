Video: Umfrage in Osnabrück: Was halten Sie von einem Diesel-Fahrverbot?

Am Dienstag fiel das Urteil des Bundesverwaltungsgerichts zum Dieselfahrverbot. Die Konsequenzen, vor allem die finanziellen, könnte am Ende einmal mehr der Steuerzahler tragen müssen. Wir waren in der Osnabrücker Innenstadt unterwegs und haben die Meinungen der Bürger eingeholt.