Video: Löscharbeiten in Osnabrück: Kälte bringt Feuerwehrleute an ihre Grenzen

Am Mittwochvormittag brach ein Feuer in einem Mehrfamilienhaus an der Möserstraße in Osnabrück aus. Die Löscharbeiten bei Minusgraden bringen die Feuerwehrleute an ihre Grenzen.