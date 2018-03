Video: VfL-Leihspieler Iyoha über Leistung, Team und Zukunft

Emmanuel Iyoha hatte in den letzten Spielen des VfL Osnabrück seinen Platz in der ersten Elf gesichert. Seinen Aufwärtstrend belohnte der Offensivspieler am vergangenen Spieltag mit seinem Treffer zum 2:0 gegen Großaspach. Im Interview spricht der 20-Jährige, der bis Saisonende von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen ist, über seine Leistung, seine Stärken, die Stimmung im Team und seine Zukunft.

Redaktion/Schnitt: Benjamin Beutler

Kamera: Felix Dittmar