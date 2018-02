Video: Osnabrücker Tierarzt über Schicksale und die Bedeutung des Tieres für die Familie

Dr. Werner Stührenberg betreibt eine Kleintierpraxis in Osnabrück-Sutthausen. Für unsere Berufserie haben wir mit ihm über die Bedeutung des Haustieres für den Menschen, Dankbarkeit und schwierige Diagnosen gesprochen.

In loser Folge porträtieren wir in unserer Berufsserie außergewöhnliche Berufe und begleiten die Protagonisten mit der Kamera bei Ihrer Arbeit.

Video: Nils Elixmann & Anna Eberding