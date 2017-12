Video: Derbys in der Schlosswallhalle: Tag 2 beim Addi-Vetter-Cup 2017

Dass der SV Hellern der prägende Verein am zweiten Vorrundentag des Addi-Vetter-Cups sein würde, stand eigentlich schon vor dem ersten Spiel fest. Mit drei Mannschaften war der SVH dabei, und nach zwei Gruppen war das Helleraner Glück dann auch fast perfekt. Die erste und die dritte Mannschaft stehen ebenso wie der TuS Haste und der SV Eintracht in der Zwischenrunde beim Hallenturnier der Osnabrücker Stadtfußballer. Sehen Sie den zweiten Tag in der Video-Zusammenfassung.