Video: Video-News: u.a. A1 bei Osnabrück wird im Januar ein Wochenende gesperrt

In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 27. Dezember 2017 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert: Diese Läden haben in 2017 ihren Abschied angekündigt +++ A1 bei Osnabrück wird im Januar ein Wochenende gesperrt +++ Rekord in der Region: Osnabrückerin lebt seit 40 Jahren mit Herzschrittmacher