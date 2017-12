Video: Video-News: u.a. 140 Menschen bei Pro-Palästina-Kundgebung am Hauptbahnhof

In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 22. Dezember 2017 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert:

Polizei erteilt Osnabrücker Redeverbot auf Pro-Palästina-Kundgebung +++ Wie ein Mann ohne Schuhe Anwohner in Pye erschreckt hat +++ Nach Weihnachten Zugverspätungen zwischen Osnabrück und Hannover