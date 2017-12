Video: 1news - das nachrichtenmagazin

+++ Tödlicher Verkehrsunfall auf L 53 +++ Mann fährt in Ohne gegen einen Baum +++ Stolpersteine in Schüttorf gegen das Vergessen +++ Bringen die Geschwindigkeitsbegrenzungen im Emsland den gewünschten Erfolg? +++ Unihockey in Lingen +++