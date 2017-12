Video: Roncalli-Artistin über Gefahren und schöne Momente im Scheinwerferlicht

Körperliche Schmerzen, wöchentliche Osteopathie und strikte Diäten nimmt Adéle Weiser in Kauf, um ihren Traumberuf auszuüben. Aufgewachsen als Zirkuskind in Paris stand Adéle schon mit vier Jahren in der Manege. Mittlerweile hat sie es weit gebracht und ist in diesem Jahr Teil des Ensembles des Roncalli Weihnachtszirkus.

Lohnen sich die ganzen Strapazen für acht Minuten Scheinwerferlicht? Wie gefährlich ist Strapaten wirklich?

In loser Folge porträtieren wir in unserer Berufsserie außergewöhnliche Berufe und begleiten die Protagonisten mit der Kamera bei Ihrer Arbeit.