Video: Flucht vor Abschiebung: Mann klettert in Ibbenbüren aufs Dach

In Ibbenbüren wollten Mitarbeiter am Freitagmorgen einen Abschiebebeschluss durchsetzen. In einem für ihn günstigen Moment, ergriff der Abzuschiebende die Flucht und kletterte auf ein Dach, wo er verharrte.

Der Mann hatte bereits während des Asylverfahrens Rechtsmittel gegen eine mögliche Abschiebung eingelegt.

Video: NWM-TV / noz-Video