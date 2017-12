Video Circus Roncalli: So lief die Premiere in Osnabrück

Osnabrück. Einen himmlischen Abend haben die Besucher der Auftakt-Show des Circus Roncalli am Donnerstagabend im ausverkauften Zirkuszelt an der Halle Gartlage erlebt. Obwohl der Weihnachtscircus schon im vierten Jahr in Folge in Osnabrück gastiert, werden die Hasestädter nicht müde, den Akrobaten, Artisten und Clowns zu zusehen. Im Gegenteil: Das Publikum war begeistert und nach der etwa zweieinhalbstündigen Vorstellung gab es stehende Ovationen – zu Recht. mehr