Video After-Work-Party 2017 in Meppen

Meppen. Für viele Menschen aus dem mittleren Emsland hat es am Donnerstagabend eine Anlaufstelle gegeben, die After-Work-Party auf dem Weihnachtsmarkt in Meppen. Viele Tausend Besucher fanden sich über den Abend verteilt ein, um gemeinsam bis in die frühen Morgenstunden zu feiern. mehr