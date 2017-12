Video: VfL Osnabrück: Wer ersetzt Emmanuel Iyoha?

Für Emmanuel Iyoha ist das Fußballjahr 2017 wahrscheinlich gelaufen. Der Offensivspieler des VfL Osnabrück erlitt bei der Partie in Bremen (2:2) eine Stauchung im linken Sprunggelenk und einen Muskelfaserriss in der Wade.

Wie schwer sein Ausfall wiegt und wer für Iyoha gegen Unterhaching in die Startelf rücken könnte, beantworten Trainer Daniel Thioune und Stürmer Marc Heider im Video.

Video: Benjamin Beutler & Nils Elixmann