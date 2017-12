Video: "Startklar für den Beruf" - Schulen im Emsland ausgezeichnet

Dörpen: Sich als Schüler für einen Beruf zu entscheiden ist gar nicht immer so einfach. Um ihre Schützlinge bei der Wahl zu unterstützen, nehmen seit einigen Jahren Schulen im Emsland an der Aktion "Startklar für den Beruf" teil. Die Besten von ihnen wurden nun in Dörpen ausgezeichnet.