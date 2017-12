Video: Video-News: u.a. Schüler bei Unfall in Hunteburg schwer verletzt

In unserem Newsflash fassen wir die drei meistgelesenen, regionalen Artikel in einem Video zusammen.

Am 4. Dezember hat unsere Leser folgendes interessiert:

Polizei ermittelt gegen Chaoten des VfL Osnabrück +++ Schüler bei Unfall in Hunteburg schwer verletzt

+++ Wie man nach dem Tod des eigenen Kindes weiterleben kann