Video: Nacht der offenen Kirche in Lingen-Laxten

Wer einen kleinen Moment der Besinnung erleben möchte, der ist in die Kirche St. Josef in Lingen-Laxten eingeladen. Dort heißt es noch in den kommenden drei Tagen „Nacht der offenen Kirche - Adventsworte“. Das bedeutet schon seit fünf Jahren: St. Josef erleben mit Musik, Texten und Anregungen für alle Sinne. Einfach die Atmosphäre genießen. (Video: Matthias Becker)