Video: Zauber-von-OS-Betreiber über Gäste, Szene und Konzept

Seit Ende 2013 gibt es an der Osnabrücker Dammstraße den "Zauber von OS". In der Burgerbar bieten Adrien Renauldon und Lisanne Heidbüchel ihren Gästen unter anderem Burgerkreationen und Craftbeer an. Im Video sprechen die beiden über die Besonderheiten des Lokals, die Gäste und ihr Ziel, "Osnabrück zu verzaubern".

In unserer Mini-Serie "Kultur im Hinterhof: die Dammstraße" sprechen wir mit ansässigen Gewerbetreibenden und Firmen über die Entwicklung der Dammstraße, Vorteile, Nachteile und was ihre jeweiligen Angebote ausmachen.