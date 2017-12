Video: So gibt die Jugendberufshilfe Osnabrück Arbeitslosen eine Perspektive

Sie sind die Pioniere an der Osnabrücker Dammstraße: Seit 1995 helfen die Pädagogen des Zentrums für Jugendberufshilfe arbeitslosen jungen Menschen mit Unterstützungsbedarf. Leiterin Lydia Kies spricht im Video über die Ziele der Einrichtung und darüber, wie die Menschen dort gefördert und gefordert werden.

In unserer Mini-Serie "Kultur im Hinterhof: die Dammstraße" sprechen wir mit ansässigen Gewerbetreibenden und Firmen über die Entwicklung der Dammstraße, Vorteile, Nachteile und was ihre jeweiligen Angebote ausmachen.

Redaktion: Johannes Zenker

Kamera: Felix Dittmar, Tobias Saalschmidt

Schnitt: Tobias Saalschmidt