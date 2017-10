Video: Video-News: u.a. Orkanböen in Osnabrück

In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 5. Oktober 2017 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert:

Bleibt der Osnabrücker Neumarkt doch noch offen? +++ Baum in Osnabrücker Johannisstraße umgestürzt +++ Aral ändert in Osnabrück 16-mal den Preis – an einem Tag