Video: Feuerwerker auf der Kirmes in Lingen

Bunter Trubel in den Fahrgeschäften herrscht auch in diesem Jahr auf der Lingener Herbstkirmes. Traditionell dürfen sich die Besucher auf ein weiteres Highlight freuen. Das Höhenfeuerwerk, das am Abend abgefeuert wird. Heinz Bormann und Lothar Fenselow vom Unternehmen Schneider Pyrotechnik aus Goslar sorgen für den reibunglosen Ablauf. Rund eineinhalb Stunden brauchen die Feuerwerker für den Aufbau. (Video: Matthias Becker)