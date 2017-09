Video: Video-News: u.a. Osnabrücker Neumarkt ist ab 13. Oktober wieder gesperrt

In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 29. September 2017 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert:

Neumarkt ist ab 13. Oktober wieder dicht +++ Zwei Männer überfallen Tankstelle in Atter +++ Osnabrücker Wasserleitungen werden gespült