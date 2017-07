Video: Video-News: u.a. Meller Straße in Osnabrück zwei Wochen voll gesperrt

In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Artikel des Tages im Video zusammen. Am 31. Juli hat unsere Leser folgendes interessiert:

Ministerium weist Einspruch ab: DFB-Pokalspiel zwischen dem VfL Osnabrück und dem HSV ist ausverkauft +++ Rollerfahrerin kollidiert auf dem Osnabrücker Wall mit Lkw +++ Meller Straße in Osnabrück zwei Wochen voll gesperrt