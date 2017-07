Video: Der neue SF-Lotte-Trainer über Atalan, Spielidee und das Derby

Marc Fascher ist seit Donnerstag der neue Cheftrainer bei den Sportfreunden Lotte. Zum Auftakt brachten er und sein Team am Samstag einen Punkt mit aus Zwickau. Wie will er die Mannschaft in Zukunft spielen lassen? Welche Erwartungen hat er an das Derby gegen den VfL Osnabrück? Diese und weitere Fragen haben wir ihm zum Amtsantritt gestellt.