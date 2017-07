Video Osnabrücker Mensa-Chefin über Pommes, Mitarbeiter und „La Ola“-Wellen

sst Osnabrück. Keiner weiß besser, was Studenten schmeckt, als Annelen Trost. Die Leiterin der Hochschulgastronomie hat am 1. August 2017 nach über 40 Jahren beim Studentenwerk Osnabrück ihren letzten Arbeitstag. Zum Abschied rühren wir noch einmal ihr Berufsleben um: Blick in einen Kessel Buntes. mehr