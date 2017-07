Video: SV Meppen: Steffen Puttkammer über Magdeburg und ein neues Trikot für seinen Sohn

Die 0:3-Niederlage in Münster hat Steffen Puttkammer verdaut. „Es geht ja am Mittwoch schon weiter.“ Dann kommt mit dem FC Magdeburg der Club, für den der lange Defensivspieler vier Jahre aktiv war. Zu seinen Highlights an der Elbe gehört etwa der Aufstieg in die Regionalliga. Beeindruckt zeigt sich der gebürtige Wilhelmshavener von der Unterstützung der Magdeburger Fans. Die wird auch in Meppen groß sein. „Es war eine schöne Zeit, aber jetzt spiele ich für den SV Meppen“, erklärt der „Mentalitätstyp“, der immer vorangehen, die Chance suchen will und kein Spiel verloren gibt. Positiv bewertet er die guten Gespräche mit den Meppener Verantwortlichen. Das Gesamtpaket stimme. Seinen Sohn Ben, der in Magdeburg Fußball gespielt und einige Fangesänge kennengelernt hat, hat Steffen Puttkammer schon mit einem Meppener Trikot ausgestattet.