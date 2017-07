Video: VfL Osnabrück gegen den HSV: Das erwarten Fans vom DFB-Pokalspiel

Am Montag startete der freie Vorverkauf für das DFB-Pokalspiel des VfL Osnabrück gegen den Hamburger Sport-Verein. Noch bevor die Geschäftsstelle am Stadion in Osnabrück öffnete, standen die ersten Fans bereits Schlange.