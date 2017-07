Video: So bunt war das Hafenfest 2017 in Bad Essen

Das Hafenfest 2017 an der Marina in Bad Essen hatte auch in diesem Jahr wieder einiges zu bieten: Der Höhepunkt am Samstag war der Drachen-Cup, am Abend folgte eine Open-Air-Party und am Sonntag gab es ein buntes Familienprogramm. Hier einige Eindrücke.

Video: Andrè Pottebaum/Benjamin Beutler

Musik: Youtube Audio Library/BACK IN SUMMER - Nicolai Heidlas