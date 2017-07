Video: VfL Osnabrück: Trainer Enochs zu Änderungen in der Startelf in Köln

Der VfL Osnabrück steht vor einer Englischen Woche. Am Mittwoch tritt das Team von Trainer Joe Enochs bei Fortuna Köln an. Nach der Verletzung von Christian Bickel, der sich im Spiel gegen Wehen Wiesbaden (0:4) einen Kreuzbandriss zuzog, ist Enochs gezwungen, seine Startelf zu ändern. Wer für Bickel ins Team rückt und wie die Mannschaft sich nach der herben Niederlage auf das Spiel bei Fortuna Köln vorbereitet, deutet Enochs im Interview an.

Video: Benjamin Beutler