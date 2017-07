Video: So war der Freitag beim Kleinstadtfest 2017 in Meppen

Der erste Tag des Meppener Kleinstadtfestes 2017 ist am Freitag erfolgreich über die Bühne gegangen. Künstler und Publikum sind sich einig: Der neue Standort am Jam an der Bleiche überzeugt.

Video: Bernd Fischer

Musik: Against Randy - Hey Babe