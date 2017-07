Video: 1news - das nachrichtenmagazin

+++ Zwei junge Frauen bei Unfall in Nordhorn schwer verletzt +++ Altkleidercontainer gerät in Nordhorn in Brand +++ Kornerlebnistour startet in Lingen +++ Richtfest bei E.M.P +++ Kindertagesstätte in Emlichheim eingeweiht +++„Strandgefühle“ am Quendorfer See abgesagt +++