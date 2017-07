Video: SV Meppen: Haris Hyseni mit guten Erinnerungen an Münster

„Ich bin ein Spieler, der nie aufgibt“, beschreibt sich Haris Hyseni selbst. Der Meppener Neuzugang, der für eine Saison vom Zweitligaaufsteiger Jahn Regensburg ausgeliehen wurde, will sich im Emsland beweisen, viele Spielanteile bekommen. Mit seinem Auftritt gegen Würzburg zeigte sich der 24-Jährige zufrieden. „Aber ich hätte gern mehr Chancen gehabt.“ Der 1,92 Meter lange Angreifer ist gespannt auf das Spiel am Samstag um 14 Uhr bei Preußen Münster. Er hat gute Erinnerungen die westfälische Stadt. Denn am letzten Spieltag der vergangenen Saison verteidigte Regensburg mit dem knappen 1:0-Sieg im Preußenstadion den dritten Tabellenplatz, der zur Relegation gegen München 1860 reichte. Der Treffer in Münster fiel kurz nach der Einwechslung Hysenis. Mit Meppen möchte er etwas Zählbares mitnehmen.