Video: Kontrollen zum Reggae Jam in Bersenbrück – Polizei sucht nach Drogen

An diesem Donnerstag, ein Tag bevor die Reggae Jam 2017 offiziell beginnt, reisen stündlich mehrere Dutzend Festivalbesucher mit der Nordwestbahn oder mit dem Auto an. Die Polizei hat Drogenkontrollpunkte eingerichtet, an denen alle Besucher vorbei müssen.