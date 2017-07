Video: Video-News: u.a. Osnabrücker Studentin rettet alte Liebe mit Spendenaktion

In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Artikel des Tages im Video zusammen. Am 27. Juli hat unsere Leser folgendes interessiert:

Feuerwehr aus dem Osnabrücker Nordkreis zu Hochwasser-Hilfe gerufen +++ Wie eine neue Mundharmonika eine alte Liebe rettet +++ Paukenschlag in Lotte: Corrochano nicht mehr Coach