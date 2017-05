Osnabrücker Designstudent: So gestaltet Ihr Euren eigenen Sneaker

Dennis Hörnschemeyer studiert Industrial Design an der Hochschule in Osnabrück. In seiner Freizeit verändert er unter anderem auch mal seine Sneaker und macht sie so zum Unikat. Für unsere Sneaker-Serie zeigt Dennis Euch, wie Ihr Eure Sneaker umstylen könnt.

In den kommenden Wochen veröffentlichen wir jeden Dienstag ein Video rund um das Thema "Sneaker". Begleitend dazu verlosen wir in Kooperation mit dem Sneakerstore HaseSNKRS zu jeder Folge einen 100-Euro-Gutschein auf unserer Facebook-Seite (facebook.com/neueoz).