Video-News u.a.: Osnabrücker EMA-Gymnasium verpasst Sprung auf das Treppchen

In unserem Newsflash fassen wir die meistgelesenen Themen auf noz.de in einem kurzen Video zusammen.

Am 29. Mai 2017 hat unsere Leser folgendes am stärksten interessiert:

+++ Osnabrücker EMA-Gymnasium verpasst Sprung auf das Treppchen +++ Pastor Ahrens verlässt Hagen nächstes Jahr +++ Regenbogenkoalition weist Kritik an Neumarkt-Gutachten zurück