Osnabrück. Ein Linienbus hat am Samstagnachmittag am Blumenhaller Weg in Osnabrück gebrannt, teilte die Polizei mit. Die Straße musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Damit der ausgetretene Kraftstoff nicht in den Pappelsee gelangt, hat die Feuerwehr eine Ölsperre eingezogen. mehr