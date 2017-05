SV Meppen: Dennis Geiger über seine vier Jahre in Mannheim

Der Adrenalinspiegel steigt auch bei Dennis Geiger vor der Relegation zur Dritten Liga. Aber nicht mehr als bei andere Spielern. Dabei ist der Innenverteidiger des SV Meppen vier Jahre für Waldhof Mannheim aufgelaufen, hat in 118 Spielen 14 Tore erzielt. Der 32-Jährige, der zwei Serien auch Mannschaftskapitän war, feierte mit den Kurpfälzern nach einer grandiosen Aufholjagd den Aufstieg in die Regionalliga. Am Saisonfinale verzeichnete Waldhof einen Zuschauerrekord für die Oberliga (18313). „Eine tolle Stimmung“, erinnert sich Geiger, der erwartet, dass das Relegationsspiel im Carl-Benz-Stadion nahezu ausverkauft sein wird. Ehemalige Mitspieler findet er nicht mehr im Kader, freut sich aber auf Freunde und Bekannte. Geigers Ziel ist klar: Mit dem SV Meppen will er „die Chance nutzen und aufsteigen“.