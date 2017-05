Warum ein Osnabrücker Pensionär Hip-Hop-Kleidung trägt

Detlev Brandt fällt auf, wenn er durch die Fußgängerzone geht. Der Pensionär hat einen, für sein Alter, außergewöhnlichen Kleidungsstil: er trägt weite Hosen, weite Oberteile und meistens auch eine Cap - farblich aufeinander abgestimmt. Den Look kennt man aus der Hip-Hop-Szene. Warum er sich so kleidet, was er von Hip-Hop hält und welche spannende Person sich hinter Detlev Brandt verbirgt, erfahren Sie im Video.