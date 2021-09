Mindestens 13 Tote in New York: Rekordunwetter nach Hurrikan "Ida"

Die Regenmassen haben den Verkehr in New York lahgelegt.

imago images/UPI Photo/John Angelillo

New York. Noch nie wurden in New York so heftige Regengüsse gemessen: Ein Unwetter historischen Ausmaßes legte die Stadt lahm und setzte alles unter Wasser. Die Metropole rief den Notstand aus, allein dort starben 13 Menschen.

Ein Rekordunwetter nach Hurrikan "Ida" hat in der Millionenmetropole New York Überschwemmungen von nicht gekannten Ausmaßen und Chaos ausgelöst. In der Region im Nordosten der USA starben mehrere Menschen. US-Behörden sprachen am Donnerstag