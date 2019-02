Ganderkesee. Kinder, die sonst keinen Zugang zu Kultur haben, bekommen beim Talentcampus in Ganderkesee die Möglichkeit dazu. Vielleicht werden ja verborgene Fähigkeiten entdeckt?

Ungewöhnliche Erkenntnisse hatten die Veranstalter des Talentcampus im vergangenen Jahr. "Die Mädchen waren beim Löten besser als die Jungs", berichtet Bildungsmanagerin Nadja Groeger. "Die waren dafür besser beim Nähen."



Auch beim ersten Ganderkeseer Talentcampus in diesem Jahr, der in den Osterferien vom 8. bis zum 12. April jeweils von 9 bis 16 Uhr stattfindet, können Kinder und Jugendliche wieder Klischees widerlegen. "Wir gucken, ob bei ihnen noch Talente schlummern", kündigt Groeger an. "Gerade in einem Bereich, zu dem sie sonst vielleicht nicht so den Zugang haben."

Der Talentcampus sowie die Verpflegung ist kostenlos und richtet sich laut Groeger nämlich vor allem an bildungsbenachteiligte Kinder und Jugendliche von neun bis 18 Jahren. Angeworben werde diese über die Jugendzentren. "Es ist etwas Tolles, wenn sie in den Ferien so etwas kennen lernen", erklärt die Gemeindejugendpflegerin Hille Krenz. Und so hätten sie zudem ein richtiges Ferienerlebnis. Eingeladen sind aber alle Kinder und Jugendliche, 16 Plätze gibt es.

Das ist das Programm

Der kommende Talentcampus ist kulturell geprägt, passend zum Kulturhaus Müller, in dem er zum ersten Mal stattfindet. Jeder Kurs besteht zum Einen aus einem eher technischen Modul: Aus Fotos werden "Stop Motion Videos" gemacht, wozu die Teilnehmer ihre Smartphones mitbringen sollen.

Dazu kommt ein kreatives Element. So können die Jungen und Mädchen auf Picassos Spuren wandeln. Zunächst wird naturgetreu gemalt, doch dann wird der Fantasie freien Lauf gelassen: Mit verschiedensten Materialen, von Alufolie bis Zeitungsschnipsel, werden die Motive verfremdet.

Alternativ steht eine "Reise ins unentdeckte Land" an. Auf einer großen Landkarte erschaffen die Teilnehmer ihren eigenen Staat. Wälder, Wege, Städte und vieles mehr werden zum Beispiel gestickt oder genäht. "Vielleicht wird ja der neue Karl Lagerfeld gefunden", scherzt Jens Kohne, Leiter der regioVHS, die den Talentcampus zusammen mit der Gemeinde Ganderkesee und dem Kulturhaus Müller anbietet. Krenz ergänzt, dass gerade Sticken wichtig sei, weil es vielen Kindern mittlerweile an Feinmotorik mangele.

Manches wird sogar ausgestellt

Das gemeinsame Kunstwerk soll laut Kulturmanagerin Wiebke Steinmetz im Kulturhaus Müller ausgestellt werden. "Dann können sie nachher ihr Projekt bestaunen lassen", erklärt sie. Die Videos und die von Picasso inspirierten Bilder können die Teilnehmer natürlich mit nach Hause nehmen.

Die Ferienveranstaltungen kommen laut den Veranstaltern sehr gut an. Im letzten Jahr seien alle Ausgaben des Talentcampus überbucht gewesen.

Anmeldung zum Talentcampus Ab Montag, 25. Februar, können die Anmeldeformulare unter www.regiovhs.de abgerufen werden. Diese müssen schriftlich ausgefüllt und bis Freitag, 8. März, bei der regioVHS oder den Ganderkeseer Jugendzentren abgegeben werden. Sie können auch per Post an die regioVHS geschickt werden.