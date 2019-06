Osnabrück. Seit Monaten steht der Rodewalder Leitwolf auf der Abschussliste. Doch bisher ist es nicht gelungen, das Tier zu töten.

Mehr als 40 Nutztiere soll das Rudel des Wolfs mit der offiziellen Kennung GW717m gerissen haben, vor allem Schafe. Doch auch mehrere Rinder, Ponys und ein Alpaka fielen ihm mittlerweile zum Opfer.





Nicht immer ist die Täterschaft von GW717m per DNA-Test eindeutig nachgewiesen. Doch die Sorge der Nutztierhalter ist verständlich, denn der materielle Schaden ist nicht von der Hand zu weisen.

Nicht der erste Problemwolf

Immerhin: Der Rodewalder Wolf scheint nicht ganz so gefräßig zu sein wie jenes Tier, das vor 70 Jahren die Region so sehr in Angst und Schrecken versetzte, dass man ihm den Namen „Würger vom Lichtenmoor“ verpasste. Damals – im Sommer 1948 – brach eine regelrechte Hysterie aus. Hunderte Schafe und Rinder soll der „Würger“ getötet haben. Einige mutmaßten gar, in den weitläufigen Wäldern würde sich ein Löwe, ein Puma oder gar ein Werwolf herumtreiben.

Für eine groß angelegte Treibjagd wurde die nach Kriegsende entwaffnete Jägerschaft von der britischen Militärverwaltung mit Gewehren ausgestattet. Am 13. Juni 1948 fand daraufhin die größte Treibjagd statt, die es in Niedersachsen jemals gegeben hat. Sie blieb genauso ergebnislos wie bis jetzt die aktuelle Jagd auf GW717m.

Ein Wolf kann über Nacht locker 80 Kilometer laufen. Der taucht mal hier, mal dort auf. Man braucht wahnsinnig viel Glück, um zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein. Marcus Börner (Landesjagdverband Schleswig-Holstein) zur Frage, warum ein Wolf so viel schwieriger zu jagen ist als ein Reh oder Wildschwein.





Zur richtigen Zeit am richtigen Ort war am 27. August 1948 - gut zwei Monate nach der großangelegten Treibjagd – der Landwirt Hermann Gaatz. Er bereitete dem sagenumwobenen „Würger“ ein Ende und wurde damit kurzzeitig zum Medienstar.









Was die Wochenschau verschweigt: Das einst mörderische Raubtier hatte in den letzten Wochen seines Lebens offenbar ein wenig den Appetit verloren. Nach der Währungsreform am 21. Juni 1948 ging die Zahl der getöteten Tiere spürbar zurück. Heute nimmt man an, dass bis zu jenem Zeitpunkt auch viele Schwarzschlachtungen dem Tier angelastet worden waren. Darauf deuteten auch die auffallend glatten Wunden an so manchem Schaf und Rind hin. Der hungernden Bevölkerung kam der Problemwolf damals wohl gar nicht so ungelegen. Mit der Einführung der D-Mark aber wurde die Versorgung der Bevölkerung schlagartig besser.



Am medialen Interesse für Hermann Gaatz‘ Heldentat änderte das nichts. Das Heimatmuseum in Rodewald widmet den Ereignissen von 1948 bis heute eine Ausstellung. Hier sind unter anderem der präparierte Kopf des Wolfs und die Waffe zu sehen, durch die er getötet wurde.









Und an jener Stelle, an der Hermann Gaatz am 27. August den „Würger vorm Lichtenmoor“ erlegt hat, erinnert bis heute eine Stele an das Ende einer Monate dauernden Jagd.









Der „Wolfstein“ hat im Laufe der Jahre zwar reichlich Moos angesetzt. Doch das Thema Wolf ist heute so aktuell wie damals, als der „Würger“ die Region in Angst und Schrecken versetzten.