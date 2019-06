Osnabrück. US-Präsident Donald Trump will 2020 wiedergewählt werden. Wen schicken die Demokraten gegen den Republikaner ins Rennen?





Lange hat Joe Biden gezögert. Sehr lange. So lange, dass schon 19 andere Politiker an ihm vorbeigezogen waren: Sie hatten bereits erklärt, dass sie bei der Präsidentschaftswahl 2020 für die US-Demokraten gegen Donald Trump antreten wollen. Und doch hatte in Washington niemand ernsthaft daran gezweifelt, dass auch der frühere US-Vizepräsident seinen Hut in den Ring werfen wird.



Ende April machte Biden seine Ambitionen endlich öffentlich: In einem Video, das er über die sozialen Medien verbreitete, kündigte der 76-Jährige an, dass er Präsident der USA werden will. Das Land, seine Grundwerte und sein Ansehen in der Welt seien massiv bedroht, begründete er seinen Schritt. Sollte Trump eine weitere Amtszeit bekommen, "wird er für immer und grundlegend den Charakter dieser Nation verändern", warnte Biden: "Ich kann nicht daneben stehen und das geschehen lassen."





Die sarkastische Antwort des Amtsinhabers kam prompt - wie meistens per Twitter:

Ob der "schlafmützige Joe" tatsächlich im kommenden Herbst der Endgegner des Republikaners Trump sein wird? In den Umfragen liegt Biden derzeit zwar mit großem Vorsprung an der Spitze des demokratischen Kandidatenfeldes. Das ist aber so groß und so bunt gemischt wie selten zuvor. Zwei Dutzend Politiker und Politikerinnen tummeln sich dort, alte und junge, radikale und moderate, Angehörige fast aller US-Ethnien. Vom unbekannten Newcomer bis zum alten Polit-Hasen ist ihnen nur eins gemeinsam: Sie wollen Trump loswerden.





Der Etablierte

Biden, so wird kolportiert, ist der mögliche Gegenkandidat, den der jetzige Präsident am meisten fürchtet. Trotz seiner langen Karriere in Washington - allein 36 Jahre als Senator - gilt der Jurist als bodenständig. Experten trauen ihm zu, in der wichtigen Wählergruppe der weißen Arbeiterschaft zu punkten, bei der Trump starken Rückhalt genießt. Bidens Nähe zu den Gewerkschaften könnte ihm helfen, im "Rust Belt", dem Industriegürtel der USA, Stimmen zu sammeln. Dort, in der Arbeiterstadt Pittsburgh, startete er auch seinen Wahlkampf.

Allerdings steht Biden für das politische Establishment in Washington und eben nicht für die Erneuerung, nach der sich viele demokratische Wähler sehnen. Zudem geriet Biden zuletzt negativ in die Schlagzeilen: Mehrere Frauen warfen ihm öffentlich vor, er habe sich ihnen gegenüber übergriffig verhalten - etwa mit unerwünschten Berührungen und Umarmungen. Biden hatte sich danach entschuldigt und behauptet, er habe sein Verhalten niemals als unangemessen betrachtet.





Der Sozialist

Mit gehörigem Abstand auf den Ex-Vizepräsidenten folgt in den Umfragen der Mann, der schon bei der letzten Präsidentschaftswahl für Furore sorgte. 2016 mobilisierte der "demokratische Sozialist" Bernie Sanders Heerscharen vor allem junger Leute, die sich in seinen Vorstellungen von einer gerechteren US-Gesellschaft wiederfanden. So plädiert der Senator für eine allgemeine Krankenversicherung, einen Mindestlohn und eine höhere Besteuerung Wohlhabender. Die jetzige Wirtschaftsordnung der USA hält er für korrupt.

Nur knapp musste Sanders damals Hillary Clinton den Vortritt lassen, die letztlich für die Demokraten ins Rennen gegen Trump ging. Nun tritt der inzwischen 77-Jährige noch einmal an. Doch die Voraussetzungen haben sich geändert: Beim letzten Anlauf war Sanders bei den Demokraten noch ein Außenseiter, der für frischen Wind stand. Inzwischen ist die Partei aber nach links gerückt. Viele Newcomer haben Sanders' Positionen übernommen und werben ebenfalls um die Stimmen junger, liberaler und gebildeter Wähler.







Der Aufsteiger

An die Spitze dieser neuen, unverbrauchten Gesichter hat sich in den vergangenen Wochen Pete Buttigieg gesetzt. Der erst 37-jährige Bürgermeister von South Bend im Bundesstaat Indiana ist nicht nur der Jüngste unter den demokratischen Bewerbern. Er wäre auch der erste offen homosexuelle Politiker, der sich um die US-Präsidentschaft bewirbt. Mit dem erzkonservativen Vizepräsidenten Mike Pence geriet Buttigieg bereits über christliche Werte und die Rechte von Lesben und Schwulen aneinander.

In den Umfragen ging es für den redegewandten Harvard-Absolventen und Afghanistan-Veteranen seitdem steil bergauf. Das Magazin "Time" hob Buttigieg und seinen Ehemann Chasten jüngst sogar aufs Titelbild. Viele eher konservative US-Wähler, die 2016 von den Demokraten zu Trump übergelaufen waren, könnten mit Buttigiegs Homosexualität jedoch massive Probleme haben - mindestens so große wie mit der Aussprache seines (aus Malta stammenden) Nachnamens.





Die Frauen

Und was ist mit den Demokratinnen? Nachdem Hillary Clinton angekündigt hat, nicht noch einmal antreten zu wollen, gilt Kamala Harris unter den bislang sechs Frauen im Bewerberfeld als die aussichtsreichste. Der populären kalifornischen Senatorin wird zugetraut, bei zwei für die Demokraten enorm wichtigen Gruppen zu punkten: weibliche und schwarze Wähler. Im Senat brachte die 54-jährige Harris unlängst US-Justizminister William Barr ins Schwitzen - wegen dessen Berichts zur Russland-Affäre von Präsident Trump.

Mit vorn dabei ist auch Elizabeth Warren, Senatorin aus Massachusetts und Vorkämpferin für die Themen Bildung und Gesundheit. Die beiden Frauen, die die Anhänger der Demokraten am liebsten gegen Trump ins Rennen schicken würden, haben der Partei jedoch frühzeitig einen Korb gegeben: Weder Talkmasterin Oprah Winfrey noch Michelle Obama wollen die erste Präsidentin der USA werden - zumindest nicht 2020.

Die frühere First Lady engagiert sich trotzdem weiter politisch. So warb sie vor den "Midterm Elections" zum US-Kongress im vorigen November dafür, unbedingt zur Wahl zu gehen.

Ergebnis: Zumindest in einer der beiden Kammern des Parlaments, dem Repräsentantenhaus, holten sich die Demokraten die Mehrheit von den Republikanern zurück - auch dank der deutlich gestiegenen Wahlbeteiligung.





Das Verfahren

Seit Joe Biden seine Kandidatur offiziell gemacht hat, führt er die Umfragen der großen US-Fernsehsender und Meinungsforschungsinstitute an. Der Vorsprung des Ex-Vizepräsidenten wuchs zeitweise auf fast 30 Prozentpunkte vor dem Zweitplatzierten Bernie Sanders an, der zuvor lange Zeit an der Spitze gelegen hatte.





Wer aber nun tatsächlich im November 2020 den Amtsinhaber Donald Trump herausfordern und eventuell ins Weiße Haus einziehen wird, darüber sagen die derzeitigen Umfragen nur wenig aus. Denn bis zur entscheidenden Phase des Rennens ist es noch lange hin. Die parteiinternen Vorwahlen, bei denen die Demokraten ihren Kandidaten für die eigentliche Wahl festlegen, beginnen erst im Februar 2020 in Iowa. Und: Der Weg zur Nominierung ist lang, kompliziert und ungewöhnlich - zumindest aus europäischer Sicht.