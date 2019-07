Ouarzazate. Weltweit nimmt die Zahl der solaren Großprojekte zu. Ein Beispiel dafür ist der Solarkomplex Noor in der marokkanischen Wüste.

Wenn Noara Moukhlis vor ihrem Haus im Oasendorf Tasselmant steht, kann sie ihn in der Ferne aufragen sehen: Mehr als 240 Meter hoch ist der Turm des Solarkomplexes Noor in der marokkanischen Wüste.





Er ist Symbol für die ambitionierte Energiestrategie des nordafrikanischen Landes. Noch ist das Land stark von fossilen Energieträgern wie Gas, Öl und Kohle abhängig. Doch bis 2020 soll der Anteil der regenerativen Energie auf 42 Prozent steigen. Möglich machen sollen das Großprojekte wie Noor, das übersetzt „Licht“ heißt.

Zur Sache Was ist Fotovoltaik? Mit einer Fotovoltaikanlage kann die Energie des Sonnenlichts mit Hilfe von Solarzellen in elektrische Energie umgewandelt werden. Die so gewonnene Energie kann entweder direkt ins Stromnetz eingespeist oder in Batterien gespeichert werden.

Damit ist Marokko Teil eines globalen Trends. Weltweit wächst die Zahl der Solar-Großkraftwerke. Über 120 Anlagen mit einer Leistung von 50 Megawatt und mehr produzieren derzeit in über 23 Ländern Strom. Allein 2015 und 2016 gingen 33 der weltweit 50 größten Fotovoltaik-Kraftwerke ans Netz.





Fotovoltaikanlagen sind manchmal die preiswertere Alternative zu konventionalen Energien. Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung Energie, Verkehr und Umwelt am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung

„Die Kosten für derartige Anlagen sinken immer weiter, durch technologischen Fortschritt, aber auch durch steigende Nachfrage. Oftmals sind die Anlagen somit wettbewerbsfähig und manchmal durchaus die preiswertere Alternative zu konventionalen Energien“, begründet Claudia Kemfert, Leiterin der Abteilung „Energie, Verkehr und Umwelt“ am Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die Entwicklung. Die Megaprojekte haben dazu beigetragen, dass der Anteil der Solarenergie an der Stromerzeugung wächst. So verzeichnete Fotovoltaik 2015 einen Zuwachs von 177 Gigawatt auf 227 Gigawatt, vor allem in China, Japan und den USA.



China möchte mit seinen Großprojekten vor allem der Luftverschmutzung begegnen und die heimische Industrie stützen. Rund 86 Prozent des Fotovoltaik-Stroms erzeugen in China Großkraftwerke. Dazu gehört der Golmud Solar Park in der Provinz Qinghai. Bereits jetzt haben die Fotovoltaikanlagen in der Wüste Westchinas eine Leistung von 500 Megawatt, doch der Park wird noch weiter ausgebaut. In derselben Provinz liegt auch der Longyangxia Dam Solar Park, nahe einer großen Talsperre am Gelben Fluss. Die Fotovoltaikanlagen mit 530 Megawatt erstrecken sich über ein Areal von neun Quadratkilometern. Parallel zur Solarkraft wird auch durch ein Wasserkraftwerk am Staudamm Energie erzeugt. Die USA können gleich mit einer ganzen Reihe von Großkraftwerken aufwarten, die sich vor allem in Kalifornien konzentrieren. Zu den Spitzenreitern bei den Fotovoltaikanlagen zählen die Desert Sunlight Solar Farm und die Topaz Solar Farm, die jeweils 160 000 Haushalte mit Strom versorgen.





Kemfert erwartet, dass sich der Trend hin zu immer größeren Kraftwerken fortsetzen wird. Im Zuge eines fortschreitenden Klimawandels und Klimaschutzes sowie der Abkehr von fossilen Energien gewännen solare Großprojekte immer mehr an Bedeutung. Die Zahl von Solar-Großkraftwerken werde in vielen Ländern weiter deutlich zunehmen. Dafür sind auch die zahlreichen Solarkomplexe, die derzeit in Bau sind, ein Beleg. In Chinas Nordwesten soll das solarthermische Kraftwerk Delingha künftig für rund eine Million Menschen Elektrizität liefern. Der Solarkomplex Noor wird mit seinen zwei Parabolrinnenkraftwerken, einem Solarturmkraftwerk und einem Fotovoltaikkraftwerk rund 1,3 Millionen Marokkaner mit Strom versorgen.

Das erste Parabolrinnenkraftwerk, Noor I, ist bereits fertig. Dicht an dicht stehen die gekrümmten, beweglichen Spiegel, die das Sonnenlicht auf Rohre leiten, durch die ein Ölgemisch fließt.





Bis zu 400 °C heiß wird die Flüssigkeit, die einen Wasserdampf-Kreislauf erhitzt, der eine Turbine antreibt. Auch nach Sonnenuntergang liefert die Anlage noch Strom. Möglich machen das zwei Tanks mit geschmolzenem Salz. Die Anlage kann die Energie bis zu drei Stunden speichern.





Noch mehr Speicherkapazität als Noor I soll das einige Hundert Meter entfernt entstehende Solarturmkraftwerk bieten. 7000 Heliostaten stehen um den 240 Meter hohen Turm herum.





Sie bündeln das Sonnenlicht und lenken es auf ein Empfängermodul an der Spitze des Turms. Durch Rohre wird flüssiges Salz im Turm hochgepumpt und erhitzt. Über einen Dampfkreislauf wird die Energie an einen Kraftwerksblock weitergegeben. Weil größere Mengen Salz auf diese Weise höher erhitzt werden können, kann die Energie bis zu sieben Stunden gespeichert werden.

Stark unterstützt wird der Ausbau von erneuerbaren Energien vom marokkanischen Königshaus. Am Bau und der Finanzierung der 2,2 Milliarden Euro teuren Anlage beteiligen sich aber auch internationale und deutsche Institutionen. So stellt die Kreditanstalt für Wiederaufbau 829 Millionen Euro zur Verfügung.

Von solchen Investments profitiere Deutschland in vielerlei Hinsicht, meint Kemfert: „Zum einen werden die Technologien in Deutschland erforscht, entwickelt und angeboten. Zum anderen sinken durch die verbreitete Anwendung die Kosten, dadurch wird die weltweite Nachfrage wiederum steigen.“ Je größer und eigenständiger der Markt werde, desto mehr könne die deutsche Industrie als Anbieter der Technologie profitieren. Auch in Ouarzazate sind deutsche Firmen am Bau des Kraftwerkes beteiligt. Siemens hat die Turbine für das erste Parabolrinnenkraftwerk geliefert, BASF das Salzgemisch.

Der Solarkomplex Noor hat viele Erwartungen geweckt, auch bei den Dorfbewohnern in Tasselmant. Noaras Moukhlis Mann Rafiq, der früher Viehzüchter war, arbeitet seit vier Jahren als Koch für die Bauarbeiter. Er verdient mehr als früher, doch zufrieden ist Noara Moukhlis nicht.





Oft bekämen die Einheimischen nur die einfachen Arbeiten und müssten schwer schuften.Ob ihr Mann noch Arbeit haben wird, wenn der Solarkomplex fertig ist, weiß Moukhlis nicht. Trotzdem hofft sie auf eine bessere Zukunft.