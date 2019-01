The Mario Lab meinen Nachrichten hinzufügen The Mario Lab meinen Nachrichten hinzugefügt

Feinstaubbelastung steigt an Neujahr vielerorts extrem an – auch in Osnabrück? CC-Editor öffnen

Sieht schön aus, sorgt aber grundsätzlich für jede Menge Feinstaub: Silvesterfeuerwerk. Foto: Michael Gründel

Osnabrück. Auch in diesem Jahr ist die Belastung mit gesundheitsschädlichem Feinstaub in der Silvesternacht vielerorts massiv angestiegen. In Osnabrück blieb die Konzentration vergleichsweise gering. Dafür gibt es zwei mögliche Gründe.