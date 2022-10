Foto: Alexander Hasekamp Verkaufserlös geht an Helping Hands Meppener Künstler Alexander Hasekamp widmet sich der Freilichtmalerei Von Tim Gallandi | 10.10.2022, 07:44 Uhr

Der Meppener Künstler Alexander Hasekamp hat in Manier seiner Vorbilder Gemälde unter freiem Himmel geschaffen – an malerischen Schauplätzen in Frankreich. Die Werke sind derzeit im Amtsgericht Meppen ausgestellt; der Verkaufserlös ist für einen guten Zweck bestimmt.