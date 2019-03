Eigentlich ist das Osnabrücker Bier am Ende des vergangenen Jahres vom Markt verschwunden, doch in die Bresche springt jetzt die Landhaus-Brauerei Borchert aus dem emsländischen Lünne. Warum die Brauerei jetzt ein Osnabrücker Bier braut und wo es das Bier bald zu kaufen geben soll, hat Friederike Köhl, Braumeisterin der Familienbrauerei im Gespräch beantwortet.



2018 kam das Ende des Osnabrücker Bieres

Ende 2018 drohte Osnabrück im bierigen Dornröschenschlaf zu versinken. Die Radeberger Gruppe kündigte an, die Produktion des Osnabrücker Biers einzustellen und die Marke vom Markt zu nehmen. Gleichzeitig schloss mit dem Hopsession Craftbeerstore der einzige lokale Laden für Craft- und Kreativbier. Einzig die Hausbrauerei Rampendahl bietet derzeit in Osnabrück ein regional gebrautes Bier abseits der Supermärkte und Getränkemärkte an.

Auch wenn das Osnabrücker Bier seit 1987 in Dortmund gebraut wurde und seitdem nur noch als Marke existierte erlosch ein Stück Lokalkolorit.



Jetzt soll die kulinarische Lücke von der Landhaus-Brauerei Borchert im emsländischen Lünne geschlossen werden. Die dreißigjährige Braumeisterin Friederike Köhl erklärt, warum sie ein Bier für die Nachbarregion brauen möchte.

Von der Stadt Osnabrück hat die Brauerei schnell ein positives Feedback bekommen. Am längsten dauerte die Prüfung, ob die emsländische Brauerei die Regionalbezeichung „Osnabrück“ tragen darf.



Den Grundstein für die einzige Brauerei im Emsland legten die Eltern von Friederike Köhl. 1997 gründeten Ewald und Maria die Brauerei in Lünne. Der umtriebige Brauer, der zwischenzeitlich auch die Hüvener Mühe, nördlich von Haselünne und das „Moin“ in Lingen geführt hat, ist mit der Brauerei durch einige Höhen und Tiefen gegangen. 2007 musste Borchert auch zwischenzeitlich Insolvenz anmelden. „Aber mein Vater hat den Karren aus eigener Kraft aus dem Dreck gezogen“, sagt Friederike Köhl mit Stolz, die gemeinsam mit ihrem Vater seit 2017 die Brauerei führt.

Köhl, hat erst im zweiten Anlauf ihre Liebe zum Bier entdeckt. Direkt nach dem Abitur studierte sie Englisch und Theologie in München und Köln auf Lehramt. Aber die älteste der vier Töchter orientierte sich nach dem ersten Staatsexamen um, und begann eine Lehre zur Brauerin und Mälzerin bei der Brauerei Früh in Köln. Köhl war die erste Frau, die Ihre Lehre bei Früh absolvierte.



Derzeit werden in Lünne 110.000 Liter Bier pro Jahr und sechs verschiedene Sorten gebraut. Das „Osnabrücker“ soll es als unfiltriertes und unpasteurisiertes Frischbier in den Variationen Helles und Dunkles geben und ab März in ausgewählten Gastronomien und Getränkemärkten zu kaufen geben.

