Osnabrück. Er soll das Krankenbett seines Zimmergenossen angezündet und ihn so getötet haben: Ein 56-jähriger Mann aus Georgsmarienhütte muss sich seit Montag vor dem Landgericht Osnabrück verantworten. Zum Prozessauftakt deutete sich an, wie es zu dem mutmaßlichen Mord gekommen seien könnte – und welches Temperament der Angeklagte besitzt.

Es ist schon spät am Abend, als am 3. August 2018 ein Alarm bei der Feuerwehr in Georgsmarienhütte eingeht: Feuer im Franziskus-Hospital! Ein Patientenzimmer steht in Brand. Die Einsatzkräfte rücken mit einem Großaufgebot am Harderberg an und können gerade noch verhindern, dass die Flammen auf andere Zimmer übergreifen. Doch sie machen einen schrecklichen Fund: Ein 78-jähriger Patient ist in dem Feuer gestorben.

Video: Feuer in Patientenzimmer im Krankenhaus am Harderberg

Anklage: Mord und Brandstiftung mit Todesfolge



Gut sieben Monate später geht das Landgericht Osnabrück nun der Frage nach, wer die Schuld trägt am gewaltsamen Tod des Mannes. Angeklagt ist ein 56-Jähriger aus Georgsmarienhütte. Er war zum Tatzeitpunkt zur Behandlung im Franziskus-Hospital und soll das Bett seines Zimmernachbarn absichtlich in Brand gesetzt haben – mit einem nicht näher zu identifizierenden Brandbeschleuniger, wahrscheinlich einem Desinfektionsmittel, so die Staatsanwaltschaft in ihrer Anklage.

Den Tod seines Zimmergenossen, der an Multipler Sklerose litt und sich nur eingeschränkt bewegen konnte, soll der Angeklagte zumindest billigend in Kauf genommen haben. Die Anklage lautet deshalb auf Mord und Brandstiftung mit Todesfolge. Im Falle einer Verurteilung droht dem Mann eine lebenslange Haftstrafe. Doch ob und warum er die Tat begangen habe könnte – dazu war am ersten Prozesstag noch nichts zu erfahren.

Der Angeklagte schweigt zu den Vorwürfen

Der Mann wollte zunächst keine Angaben zur Sache machen, wohl aber zu seiner Person. Bei der Befragung stützte sich Ingo Frommeyer als Vorsitzender Richter der Schwurgerichtskammer hauptsächlich auf das Gutachten eines forensisch-psychiatrischen Sachverständigen. Dadurch entstand ein erstes Bild von den Ereignissen am Tag des Brandes – und vom Temperament des Angeklagten, der über 17 Jahre ein Geschäft in Georgsmarienhütte geführt hatte. Vor gut zehn Jahren musste der Laden geschlossen werden. Auf die Frage nach dem Warum sagte der Angeklagte, der nach eigenen Angaben bis heute keinen Computer besitzt, nur: "Internet. Das macht alles kaputt."

Anzeige Anzeige









Anschließend habe der Mann sich mit mehreren Aushilfsjobs durchgeschlagen, referierte Richter Frommeyer, und lebe nun von einer kleinen Rente in dem Haus, das einst seiner inzwischen dementen Mutter gehörte und seinem erwachsenen Sohn überschrieben worden sei. Dort habe der Angeklagte offenbar ein lebenslanges Wohnrecht. Allerdings beschrieb er selbst die Beziehung zu seinem Sohn als nur "einseitig gut". Aufgehetzt durch dessen Frau, wolle der nichts mehr mit seinem Vater zu tun haben. Der Angeklagte erklärte auf Nachfrage, seine Schwiegertochter habe ihn fortwährend schlecht gemacht und sogar mehrfach angezeigt.

Zerrüttetes Verhältnis zu Sohn und Schwiegertochter

"Ihre Worte waren: 'Dich werden wir los, ins Irrenhaus, ins Gefängnis oder auf den Friedhof", berichtete er in der Befragung. Zuletzt habe die Frau ihm sogar ein Hausverbot ausgesprochen. Er habe daraufhin in einem Gartenhaus auf dem über 4000 Quadratmeter großen Grundstück geschlafen. "Wenn ich meine Mutter im Haus besuchen wollte, hat sie die Polizei gerufen und gesagt, ich hätte Hausfriedensbruch begangen und sie hätte Angst vor mir", so der Angeklagte. Er selbst habe in dem Streit allerdings auch nicht nachgegeben. "Das habe ich nicht nötig", sagte er vor Gericht. Schließlich "kommt die zu uns, frisst sich durch, nistet sich bei uns ein".

Ein Grund für das zerrüttete Familienverhältnis könnte im Alkoholkonsum des Angeklagten gelegen haben. Bis zu vier Kisten Bier, so bestätigte er dem Vorsitzenden Richter, habe er zuletzt wöchentlich getrunken. Eine Sucht will er bis heute nicht erkennen: "Es war schon viel, aber es hat geschmeckt." Vor zwei Jahren sei er sogar einmal für vier Wochen zu einer stationären Entgiftung im Krankenhaus gewesen, aber "ich weiß gar nicht, wie das damals gekommen ist. Ich meine, der Hausarzt hätte das empfohlen", so der 56-Jährige. Heute habe er keinen Drang, Alkohol zu trinken und auch keine Entzugserscheinungen.

Alkoholkonsum führt zu Leberzirrhose

Körperlich machte sich der Alkohol aber wohl doch bemerkbar: Nachdem er immer wieder umgekippt sei, zuletzt bis zu dreimal am Tag, habe er sich im Sommer 2018 zur Untersuchung ins Franziskus-Hospital begeben, berichtete der Angeklagte. Dort hätten die Ärzte eine Leberzirrhose festgestellt. Alkoholmissbrauch gilt als häufigste Ursache für diese Erkrankung, in deren Folge das lebenswichtige Organ dauerhaft geschädigt wird. Die Ärzte quartierten ihren Patienten auf der internistisch-chirurgischen Station C3 ein – auf einem Zimmer mit dem späteren Opfer. Und sie gaben ihm Medikamente. Welche, das konnte der Angeklagte dem Gericht auf Nachfrage nicht sagen.





Nach einigen Tagen habe er allerdings keinen Sinn mehr darin gesehen, im Krankenhaus zu bleiben. Ein Arzt habe gesagt, er könne gehen, also sei er nach Hause gefahren, erinnerte sich der Angeklagte. Dort, so geht es aus der Anklageschrift hervor, soll er sich bei seiner Schwiegertochter über den Zimmernachbarn beschwert und gesagt haben, er wolle ihn "kaltmachen oder kalt stellen". Sicher ist: Nur wenige Stunden nach der Entlassung wurde der Angeklagte ohnmächtig und erneut ins Krankenhaus eingewiesen, wo er ausgerechnet wieder im Zimmer des späteren Opfers landete.

Viele Fragen offen

An diesem Punkt beendete Richter Frommeyer die Befragung des Angeklagten. Die drei geladenen Sachverständigen – ein Brandexperte, eine Rechtsmedizinerin und der forensisch-psychiatrische Gutachter, kamen nicht mehr zu Wort.

Für den Prozess sind sechs Fortsetzungstermine anberaumt, der nächste am 5. Februar. Das Gericht muss sich dann auf die Suche nach einem möglichen Mordmotiv des Angeklagten machen und den genauen Tathergang rekonstruieren. Außerdem steht die Frage im Raum, ob der Angeklagte aufgrund seiner offensichtlichen Alkoholprobleme, unter dem Einfluss der Medikamente oder wegen etwaiger psychischer Erkrankungen zur Tatzeit überhaupt voll schuldfähig war.