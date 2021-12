Ein Lob an Werder Bremen kurz vor Weihnachten ist überfällig

Bremen hat in den letzten zwei Spielen Fahrt aufgenommen. Unser Kolumnist wünscht sich speziell von Ömer Toprak (2. von rechts) aber noch einen etwas größeren Dienst für die Mannschaft.

imago images/Nordphoto

Bremen. Der ehemalige Fußball-Profi Hans-Jürgen Gundelach analysiert exklusiv für das „Delmenhorster Kreisblatt“ die 2. Liga und die Spiele des SV Werder Bremen. Der Torhüter kam in 194 Erst- und Zweitligaspielen für Eintracht Frankfurt, den FC Homburg und den SV Werder zum Einsatz. In Bremen, wo er später Trainer im Nachwuchsleistungszentrum wurde, beendete er 1997 seine aktive Laufbahn. Er hat sich in Hude selbstständig gemacht und ist Coach in der Jugendabteilung des FC Hude.

Liebe Leser, nach all der Kritik in den letzten Wochen muss ich jetzt mal ein Lob aussprechen – und zwar auf Trainer Ole Werner und die gesamte Bremer Mannschaft. Beide haben es am letzten Wochenende in Regensburg sehr, sehr gut gemacht. Ga